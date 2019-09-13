بدأت مكاتب الاقتراع اليوم الجمعة في استقبال الناخبين التونسيين المقيمين خارج تونس، ليصوتوا من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، وسيستمر التصويت في الخارج على مدى ثلاثة أيام .

وتضم قائمة أسماء المترشحين في سباق قصر قرطاج 26 مرشحا هم : يوسف الشاهد ، نبيل القروي ،عبد الكريم زبيدي ، محمد المنصف المرزوقي ،منجي الرحوي، محمد عبو، عبير موسي، ، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة همامي، ، ، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي حامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، ، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، وسيف الدين مخلوف.

من بين القائمة برز اسم المرشح نبيل القروي كأكثر المرشحين اثارة للجدل وذلك لوجوده داخل السجن قيد الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بغسيل الأموال، وأدار حملته من داخل السجن، ودخل في مراحل عديدة خلال سباق قرطاج.. تستعرضها "الشروق" في التقرير التالي...

1-إعلان الترشح للرئاسة

محطة القروي الاولي في سباق الرئاسة التونسية كانت اعلانه الترشح ، وذلك في حوار لبرنامج "حوار خاص" على قناته نسمة(التي يمتلكها ) أذيع في مايو الماضي

وأوضح أن قراره يأتي على خلفية اطلاعه على معاناة التونسيين على امتداد 3 سنوات بفضل العمل الإنساني الذي تقوم به جمعيّة "خليل تونس" في كامل تراب الجمهورية، على حد قوله.

واعتبر القروي أن من حق الشعب التونسي معرفة المرشحين الرسميين في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام حتى يعرف من يختار. وأضاف قائلا ''قرّرت أن أكون صريحا وصادقا وشفافا مع التونسيين من خلال إعلان نيتي رسميا تقديم نفسي مرشحا للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.''

2-القبض عليه وإيداعه سجن المرناقية

تعد محطة القبض عليه هي أبرز محطاته والتي جعلته المرشح المثير للجدل لقضائه فترة الدعاية كلها داخل سجنه ،فقد تم القبض عليه في23 أغسطس الماضي، وأفاد المسؤول في حزب "قلب تونس" أسامة الخليفي، الذي ينتمي إليه القروي، إن رجال الشرطة اعتقلوا المرشح على الطريق المؤدي إلى باجة شمال غرب تونس.

وقال الخليفي لـ"فرنس برس": "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة نبيل القروي قبل أن يطلب منه رجال شرطة مسلحون وباللباس المدني أن يرافقهم، موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه".

3- منع قناته من تغطية الانتخابات الرئاسية

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس منع قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، من تغطية الحملات الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي في تصريحات للعربية: "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

4- غيابه عن المناظرات التلفزيونية

رغم وجوده في القائمة النهائية للمرشحين ،وفي المجموعة الأولي من المناظرات ،غاب نبيل القروي عن الليلة الأولى من مناظرات "تونس تختار " فقد ظل كرسيه شاغرا طوال ساعتين ونصف.

وقد غرد الحساب الخاص به عبر تويتر" حرموني هذه الليلة من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي. ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ".

ووفقا لما نشرته وكالة فرانس 24 ، أن منظمي المناظرة درسوا إتاحة مشاركته في النقاش عبر الهاتف من زنزانته، لكن القرار ترك للقضاء

5- حوارا مع نبيل القروي داخل السجن!

بسب غيابه عن المناظرات ، تقدمت قناة الحوار التونسي بخصوص اجراء حوار مسجل مع نبيل القروي من داخل السجن.

وهو ما وافقت عليه الهيئة المستقلة للانتخابات ، ولكن بعد عرض الامر علي محكمة الاسئناف التونسية رفض الطلب لتعارضه مع مواد من قانون "تنظيم السجون "

6- إضرابه عن الطعام!

بدأ نبيل القروي الخميس إضرابا عن الطعام داخل سجنه، وفق ما أكد عضو هيئة الدفاع عنه رضا بلحاج لمراسل فرانس24 في تونس. وأضاف بلحاج أن إضراب القروي عن الطعام جاء للمطالبة بحقه في الاقتراع، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 15 سبتمبر القادم.