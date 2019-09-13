أنطوي خارج قائمة بيراميدز لمباراة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري والتي ستقام مساء غد السبت، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، على ملعب الدفاع الجوي.

وضمت القائمة 19 لاعبا وهم :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فاروق - إسلام عيسى - عبدالله السعيد - إيريك تراوري - نبيل عماد دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمد فتحي.

خط الهجوم: أحمد علي - دودو الجباس.

ويغيب المهاجم الغاني جون أنطوي عن قائمة بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب الإصابة.