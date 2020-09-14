عمرو أديب يوجه تحية لشكري: تصريح وزير الخارجية عن تركيا في الجون

أديب: لدينا مشكلة مع القاتل والديكتاتور وحرامي الثروات في ليبيا وقاتل الأطفال في سوريا أردوغان

توجه الإعلامي عمرو أديب، بتحية واجبة لسامح شكري، وزير الخارجية، على تصريحه الذي قال فيه «إذا لم تتوافق أقوال تركيا مع الأفعال فلا أهمية لها»، معقبًا: «تصريح وزير الخارجية في الجون»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، عقد لقاء مطولًا على جزئين أو ثلاثة مع أحد المواقع الممولة من قطر أمس، واصفًا الحوار بأنه «شرير».

وأشار إلى أن قناة «الجزيرة» اجتزأت جزءًا من الحوار باستعداد تركيا التواصل مع مصر بغض النظر عن الخلافات السياسية بين أردوغان والسيسي، مضيفًا: «عندما تسمع الحوار كاملًا، حوار غير جيد عن القيادة السياسية بمصر».

وتابع: «ليست لدينا مشكلة مع الشعب التركي ولكن لدينا مشكلة مع القاتل والديكتاتور وحرامي الثروات في ليبيا وقاتل الأطفال في سوريا أردوغان»، متسائلًا: «هو أنت تقدر تحارب الجيش المصري!».

ولفت إلى أن «تركيا تضمر شرا للكثير من البشر، وتعيش على أوهام الإمبراطورية التي تتوسع»، معلقًا على تصريح تركيا بعدم قدرتها على مواجهة الجيش المسلم: «أومال اللي بيقتلهم في سوريا والعراق إيه؟».

وأكد أديب، أن مصر لا تبحث عن حروب، وإنما تبحث عن حدودها وتأمينها وتأمين حقوقها الاستراتيجية في المنطقة، وتأمين الغاز الخاص بها، وتأمين حدودها مع اليونان.