رئيس جامعة أسيوط يتفقد متحف كلية الطب البيطري

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن إستراتيجية إدارة الجامعة الساعية إلى تطوير وتحديث أداء وإمكانيات، ما تضمه من وحدات ومراكز ومنشآت تعليمية وبحثية وإدارية، وذلك بكافة الكليات للوصول إلى مستويات متقدمة في جودة وقيمة الأداء بما يتوافق مع المعايير القياسية القومية والعالمية.

وأكدت أن تلك الإستراتيجية تتم من خلال توفير كافة سبل الدعم المادي والإداري اللازمة، لعمليات التطوير فضلاً عن تذليل كافة العقبات التي تعرقل ذلك، مشيدًا بكلية الطب البيطري بالجامعة والتي تُعد مثلاً فيما تقدمه من خدمة علمية ومجتمعة متطورة، والتي تُعد من أكبر كليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية وتضم أكبر مستشفى بيطري تعليمي متطور والتي تم إنشائها على مساحة 9 أفدنة وتضم نحو 15 مبنى لمختلف الأقسام العلمية والعيادات البيطرية لخدمة المجتمع المحيط.

جاء ذلك خلال جولته بمتحف التشريح بقسم التشريح والهستولوجيا بكلية الطب البيطري بالجامعة، وذلك بعد تحديثه، والتي رافقه فيها كلاً من الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية، والدكتور محمود عبدالنعيم الأستاذ بقسم التشريح والهستولوجيا بالكلية.