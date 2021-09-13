 مراسم استقبال رسمية لميقاتي لدى وصوله لمقر السراي الحكومي ببيروت لاستلام مهام منصبه - بوابة الشروق
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مراسم استقبال رسمية لميقاتي لدى وصوله لمقر السراي الحكومي ببيروت لاستلام مهام منصبه

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 1:33 م | آخر تحديث: الإثنين 13 سبتمبر 2021 - 1:33 م

أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف لرئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي، لدى وصوله إلى مقر السراي الحكومي في العاصمة بيروت لاستلام مهام منصبه.

جاء ذلك بعد انتهاء الاجتماع الأول للحكومة بكامل تشكيلها في جلسة ترأسها الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا، وتناولت الخطوط الرئيسية لعمل الحكومة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وفور انتهاء الاجتماع، توجه ميقاتي لمقر رئاسة الوزراء بالسراي الحكومي دون الإدلاء بتصريحات، مكتفيا بالكلمة التي وجهها لأعضاء الحكومة خلال الاجتماع والتي دعا فيها إلى مزيد من العمل، مؤكدا أن آمال اللبنانيين معلقة على الحكومة، وداعيا إلى عدم تخيب آمالهم.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الجديد كبار الموظفين بديوان رئيس الحكومة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين ورجال الأمن.


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