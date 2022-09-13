ماكرون: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اليونان حصن قوى ضد أى استفزاز بالمنطقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين اليونان وفرنسا حصن قوى ضد أي نوع من الاستفزاز في المنطقة، وسط تصاعد التوترات بين اليونان وتركيا".

ونقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الثلاثاء، عن ماكرون تأكيده - خلال تصريحات بقصر الإليزيه، بحضور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - أن هذه الشراكة الاستراتيجية لن تسمح بأي اضطرابات في شرق البحر المتوسط، مشددا على أن التعاون الكامل في السياسة الخارجية والدفاعية والتسلح أصبح الآن أكثر أهمية في مواجهة التحديات.

وأكد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء اليوناني التزامهما بالدعم المتبادل.. وأضاف ماكرون "نتفق على العديد من القضايا، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو بالحاجة إلى مضاعفة مصادر الطاقة"، فيما جدد ميتسوتاكيس موقف أثينا الداعي إلى تدخل أكثر ديناميكية في أسعار الجملة لصالح الفصل المباشر لأسعار الغاز عن أسعار الكهرباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع ركز بشكل أساسي على ملف الطاقة والبحث عن أرضية مشتركة في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل انعقاد المجلس غير الرسمي في براغ المقرر في 6 و7 أكتوبر المقبل، كما تضمن جدول أعمال الاجتماع بحث ملف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتدفقات الهجرة.