كوليبا يعرب عن أسفه من موقف ألمانيا عدم إرسالها أسلحة هجومية لأوكرانيا

أعرب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا عن أسفه للموقف الذي تنتهجه الحكومة الألمانية الرافض لإرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا بما في ذلك دبابات ليوبارد وعربات مشاة قتالية من طراز ماردرز.

وقال كوليبا في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- إن هناك إشارات مخيبة للآمال من ألمانيا بينما أوكرانيا بحاجة إلى ليوبارد وماردرز الآن لتحرير الناس وإنقاذهم من الإبادة الجماعية.. لا توجد حجة عقلانية واحدة حول سبب عدم توفير هذه الأسلحة، فقط مخاوف وأعذار مجردة. ما الذي تخافه برلين وكييف لا؟" .

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في كييف في 10 سبتمبر، إنه لا يرى عقبات أمام الإمدادات الألمانية من دبابات ليوبارد القتالية الرئيسية إلى أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أن إمدادات الأسلحة محدودة بسبب مخزونها غير الكافي والذي لوحظ على مدار السنوات الماضية بسبب خفض نفقات الجيش الألماني، والتي أشارت إليها على أنها "عواقب توفير الأموال بشكل غير مسؤول".