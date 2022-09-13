 كيروش عن منتخب إيران: جاهزون لبدء المهمة لنفعلها سويا يا رجال - بوابة الشروق
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كيروش عن منتخب إيران: جاهزون لبدء المهمة لنفعلها سويا يا رجال

محمود عيسى
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 4:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 4:20 م

علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق، لمنتخب مصر الأول، بعد توليه القيادة الفنية لمنتخب إيران.

ورحل كيروش عن تدريب منتخب مصر، بعد خسارة نهائي أمم إفريقيا لصالح السنغال، وفشل الوصول لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب كيروش من خلال حسابه الرسمي على موقع (تويتر):"عندما تناديك العائلة للمنزل، كل ما عليك فعله ببساطة هو العودة

وأضاف:"ملتزمون بواجباتنا وجاهزون لبدء المهمة، لنفعلها سويًا يا رجال إلى المستقبل، شكرًا جزيلًا للاتحاد الإيراني". 

ويعود كيروش لقيادة منتخب إيران للولاية الثانية في مسيرته التدريبية، حيث سيقودهم في كأس العالم المقبلة والمقرر إقامتها بشهر نوفمبر المقبل.

وأعلن اتحاد إيران رسميا تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدرباً للمنتخب الإيراني، بدلاً من الكرواتي دراجان سكوسيتش.

ويتواجد منتخب إيران في مجموعة صعبة بكأس العالم 2022 إلى جانب إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.

 


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