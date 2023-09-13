الجامعة العربية تعقد اجتماع المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبقيادة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) وبالتنسيق والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة – مكتب اقليم العالم العربي، اليوم الاربعاء، "اجتماع المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية: المؤتمر العربي الاقليمي للسكان والتنمية: التحديات والآفاق عشر سنوات بعد اعلان القاهرة 2013"

وجاء ذلك بحضور كلٍ من وزير الشئون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار؛ والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشئون الاجتماعية؛ والدكتورة رولا عبد الله دشتي، الأمينة التنفيذية للأسكوا؛ ونتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ وفدوي باخدة، المديرة الإقليمية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة – المكتب الإقليمي للعالم العربي.

وهدف الاجتماع الذي يعد آخر محطات عملية المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ويعقد في ضوء القرار رقم (2) والصادر عن المجلس العربي للسكان والتنمية بدورته العادية الرابعة (الرياض، 22/12/2023) إلى: تمكين حكومات الدول العربية من إجراء تقييم للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ التزامات الواردة في إعلان القاهرة لعام 2013، استكشاف الحلول الممكنة لتسريع تنفيذ الإعلان.

من جانبها، ذكرت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع سيقدم نتائج تقرير المراجعة الإقليمي والذي سيصب إلى جانب وثيقته الختامية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول "البرامج والتداخلات المتعلقة بتقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضحت أن ذلك يعمق الفهم بين أوجه الترابط والتكامل بين برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 وبين خطة التنمية المستدامة 2030، وبما يؤكد على محورية السكان في قلب عملية التنمية في ضوء مقاربة حقوقية تحترم الحقوق الإنسانية الفردية وتعمل على تكامل مختلف ابعاد قضايا السكان والتنمية المستدامة.