موهوب تشيلسي يطرق أبواب التاريخ

أصبح لاعب الوسط الصاعد كيندري بايز، صاحب ال16 عاما، أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب الإكوادور الأول، بعد مشاركته مساء الثلاثاء في الانتصار 2-1 على أوروجواي بثاني جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ورغم أن بايز، الذي تعاقد معه تشيلسي مؤخرا لكنه لن ينضم إلى صفوفه قبل إكماله السن القانوني، لم يسجل هدفا في مباراته الافتتاحية مع "التري كولور" إلا أنه صنع هدفا ساهم في تسجيل زميله بالمنتخب الوطني، فيلكس توريس، لثنائية.

وأصبح بايز صاحب ال16 عاما و4 أشهر و8 أيام، هو اللاعب الأصغر الذي يرتدي قميص بلاده، حيث لعب كأساسي وأظهر إمكانات كبيرة خلال المباراة، ليلعب بجوار الهداف التاريخي للمنتخب، إينر فالنسيا.

واستمر بايز في أرض الملعب حتى الدقيقة 69 حينما قرر مدرب المنتخب، الإسباني فيلكس سانشيز إخراجه وسط تصفيق من جانب المشجعين.

وسبق أن استدعى سانشيز اللاعب الواعد خلال المواجهتين الوديتين للإكوادور في يونيو الماضي بالولايات المتحدة ضد بوليفيا وكوستاريكا، لكنه لم يشارك بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول، ليتم استدعاءه لاحقا للمشاركة في مونديال تحت 20 عاما بالأرجنتين.

وسبق أن شارك لاعب الوسط الصاعد في دوري الدرجة الأولى الإكوادوري عن عمر 15 عاما و9 أشهر و21 يوما، وسجل أول أهدافه يوم 25 فبراير الماضي لحساب إندبنديينتي ديل بايي.

وسيواصل بايز اللعب لصالح ديل بايي معارا حتى يكمل عامه ال18، لينضم بعدها إلى تشيلسي.