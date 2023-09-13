محكمة باكستانية تمدد احتجاز خان بناء على اتهامات بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية

أعلن محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، أن محكمة باكستانية مددت اليوم الأربعاء، احتجازه لأسبوعين آخرين بناء على اتهامات بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.

وقال نعيم حيدر بانجوتا، محامي رئيس الوزراء السابق، بعد جلسة استماع في سجن أتوك السيئ السمعة ذي الإجراءات الأمنية المشددة "جرى تمديد احتجاز عمران خان حتى 26 سبتمبر".

وطعن حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يرأسه خان بالفعل على المحاكمة.

ومددت المحكمة احتجاز رئيس الوزراء السابق في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية الأخرى للانتخابات العامة.

وأعلن رئيس الوزراء السابق نواز شريف أمس الثلاثاء، نهاية للمنفى الذي فرضه على نفسه بعد نحو أربع سنوات. وسوف يعود في 21 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تسفر عودة شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، إلى تنشيط الحملة الانتخابية الخاصة بحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-نواز وتساعد في الحصول على مزيد من الاهتمام العام والتغطية الإعلامية ودعم الناخبين.

من ناحية أخرى، يعاني حزب خان من الفوضى وغير العشرات من القادة بالفعل انتماءاتهم بينما يبدو كثيرون آخرون مترددين في البقاء.

ويواجه نجم الكريكت السابق البالغ من العمر 70 عاما، مجموعة من الاتهامات منذ الإطاحة به من رئاسة الوزراء من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.