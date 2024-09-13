البيت الأبيض يتهرب من التعليق على تصريح الرئيس بوتين

تجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التعليق عما إذا كانت إدارة واشنطن قلقة من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول احتمال دخول الناتو بشكل مباشر بالنزاع الأوكراني.



وقالت جان بيير في إحاطة صحفية دورية عندما طلب منها أحد الصحفيين التعليق عما إذا كانت واشنطن قلقة من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن أتطرق إلى أسئلة افتراضية .. ولن أخوض في المناقشات الداخلية للقضايا السياسية".



وتعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إدارة واشنطن تدرس إمكانية رفع القيود المفروضة على الضربات بالأسلحة الأمريكية في عمق روسيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نحن نسعى جاهدين لضمان أن أوكرانيا لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وفي وقت سابق من الخميس أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف بضرب بأسلحة بعيدة المدى عمق الأراضي الروسية، إنه هذا السيناريو، سيعني دخول مباشر للناتو في الصراع.

وقال بوتين في مقطع فيديو نُشر على قناة "تلغرام" الصحفي بافيل زاروبين، إن القوات الأوكرانية تشن ضربات في عمق الأراضي الروسية منذ فترة طويلة، لكن استخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لهذا الغرض سيعني أن الجيش الغربي هو الذي سينفذ بشكل مباشر مهاجمة الأراضي الروسية.

وأضاف: "نحن لا نتحدث عن السماح أو منع نظام كييف من تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، فهو يفعل ذلك على أي حال.. لكن عندما يتعلق الأمر باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، فهذه قصة مختلفة تماما".



وأوضح الرئيس الروسي أن "الجيش الأوكراني غير قادر على تنفيذ ضربات بالأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، لأن ذلك لا يمكن القيام به إلا باستخدام الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية".

وشدد الرئيس الروسي على أنه "إذا تم اتخاذ هذا القرار فلن يعني سوى المشاركة المباشرة لدول حلف شمال الأطلسي: الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الحرب في أوكرانيا".

وسبق أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن رد فعل روسيا على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى قد يكون غير متكافئ مع الفعل، وستفكر موسكو في طبيعة هذا الرد.

كما أكد بيسكوف أن الغرب تلقى إشارة الرئيس بوتين بشأن رد موسكو على تزويد كييف بالأسلحة لشن هجمات على الأراضي الروسية، وشدد على أنه "يجب على أوكرانيا أن تأخذ بالحسبان موقف روسيا بشأن إمدادات الأسلحة وموسكو لن تضحي بمصالحها".