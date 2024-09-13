وكيل صلاح يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول 

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كشف رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حقيقة رحيله عن الريدز بنهاية عقده هذا الموسم .

وكتب رامي عباس عبر حسابه الشخصي على موقع "X": "كل هؤلاء الصحفيين الذين يزعمون أنهم يمتلكون معلومات داخلية عن مستقبل محمد صلاح، ينشرون ادعاءات ومنشورات لا تستند إلى أي شيء على الإطلاق".

وأتم: "إنهم يستغلون فرصة النقر على الروابط. ولا وجود لمصادر مقربة من محمد. هذا المنشور يهدف فقط إلى إخبارك بأنهم لا يعرفون شيئًا".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد 7 سنوات قضاها مع الريدز.

وقال صلاح في تصريحات سابقة مطلع الموسم الجاري بأن الجميع يعلم أن هذا موسمه الأخير مع ليفربول ولم تتحدث معه الإدارة حول تجديد العقد.