انتقد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ​​رئيس البيت الأبيض الحالي جو بايدن لرفضه الحفاظ على الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنها ضرورية لحل الصراع في أوكرانيا.



وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في أريزونا: "هل تعتقدون أنه (الرئيس جو بايدن) يظل مستيقظا في السرير ليلا، يتقلب مرارا وتكرارا، في محاولة لإيجاد طريقة لوقف الصراع المروع بين روسيا وأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك.. لم أتحدث مع بوتين منذ سنوات، وسأحل هذه القضية"





وفي وقت سابق، قال حليف ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، إن خطة الرئيس السابق لحل الصراع الأوكراني قد تشمل نزع السلاح على خط ترسيم الحدود بين البلدين وتزويد موسكو بضمانات بعدم منح كييف عضوية "الناتو".

وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال الرئيس بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع الذين يهاجمون المدنيين أو البنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق أن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكن روسيا لن تتحدث في هذه المرحلة مع أوكرانيا.

وسبق أن أكد بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي أنه إذا كانت أوكرانيا لديها رغبة في التفاوض، فإن روسيا لن ترفضها، ولكن مثل هذه المفاوضات ستعقد على أساس الاتفاقيات المسجلة في اسطنبول.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إنه من السابق لأوانه تقييم مدى استعداد المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب ليصبح وسيطا في حل الصراع الأوكراني؛ وعلينا الانتظار حتى نهاية الانتخابات الرئاسية الأمريكية.