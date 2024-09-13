الكويت تسحب جنسيتها من 90 شخصا دفعة واحدة

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، سحب الجنسية الكويتية من 90 شخصا لارتكابهم مخالفات للقانون.



وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 شخصا، تمهيدا لعرض الحالات على مجلس الوزراء.



وبحسب قرار اللجنة، فقد تم فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد 6 حالات.

وشمل القرار سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة.

فيما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته من 83 حالة.

وقبل أيام، سحبت الكويت جنسيتها من 9 أشخاص، بسبب مخالفات لقانون الجنسية، وفقا لمراسيم صدرت يوم السبت الماضي.

وتنوعت أسباب سحب الجنسية ما بين منحها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو الإدانة في جرائم مُخلة بالشرف أو الأمانة خلال 15 عاما من منحها.

ومن بين الأشخاص المسحوبة جنسيتهم، امرأة بناء على المادة 13 من قانون الجنسية، التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حُكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية، في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.