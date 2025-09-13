تشكيل المقاولون العرب لمباراة غزل المحلة في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن محمد مكي، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل لمباراة غزل المحلة، مساء اليوم السبت، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين فقط.

وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد، لؤي وائل، عمر الوحش، إسلام جابر.

خط الوسط: مصطفى جمال، إبراهيم القاضي، محمد عنتر.

خط الهجوم: نادر هشام، جواكيم أوجيرا، ومحمد جودة.