قطر تتعهد بمواصلة الوساطة رغم الغارة الإسرائيلية على الدوحة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في الدوحة، إن "الممارسات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا المخلصة مع مصر والولايات المتحدة لوقف هذه الحرب."

وأكد أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري يعبر عن سياسة تتسم بالغطرسة والتهور وانتهاك سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ووسيط في عملية السلام ما يشكل تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن والإستقرار الإقليمي، ويقوض كل جهود التهدئة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن دولة قطر لن تتهاون مع أي اختراق لسيادتها وتهديد أمنها الوطني، مضيفا أن السيادة الوطنية لقطر لايمكن التجاوز عنها أو التجاوز فيها وأننا سوف نواجه كل تهديد بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وأبدى تقديره "لتضامن الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة من المجتمع الدولي التي أدانت الهجوم الإسرائيلي الهمجي وأبدت دعمها التام لنا وما سنقوم به من إجراءات قانونية ومشروعة للحفاظ على سيادة بلادنا"، مشيرا إلى أن الاعتداء على سيادة دولة قطر يعد خرقا صريحا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.

ومضى يقول إن "علينا عدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري واتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة على مختلف الأصعدة لمنع المزيد من التمادي الذي إن تركناه فلن يقف عند حد وسنجد أنفسنا لا محالة أمام سلسلة لن تنتهي من الدم والخراب ولن يكون أحد بمنأى عن أذاها ومخاطرها".

وجدد أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام والاستقرار ولن تشعر شعوبها بالعدالة من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن قطر تؤكد أن الوساطة في حل النزاعات بالطرق السلمية ليست التزاما قانونيا نص عليه الدستور الدائم للدولة فحسب ولكنها التزاما إنسانيا وعقيدة راسخة في سياستها، وأن السلام العادل والدائم خيارا استراتيجيا لاغنى عنه.

وأكد أن " الممارسات الإسرائيلية الغوغائية والهمجية لن تثنينا عن مواصلة بذل الجهود المخلصة مع مصر وأمريكا لوقف هذه الحرب الظالمة."