طالبان: ناقشنا مع إدارة ترامب تطبيع العلاقات بين أفغانستان وأمريكا

قالت حركة طالبان إنها ناقشت مسألة تطبيع العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة في اجتماع عقدته السبت مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يصدر البيت الأبيض بيانا يصف الاجتماع، كما لم يرد على الفور على طلب للتعليق. لكن بيان طالبان أوضح أن وزير خارجيتها، أمير خان متقي، التقى مع المبعوث الخاص لترمب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، وكذلك مع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاده.

ونشرت الحركة صورا من المحادثات. وجاء في البيان أن "مناقشات شاملة جرت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان".

كما أفادت بأن الوفد الأمريكي أعرب عن تعازيه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان أواخر الشهر الماضي.

وجاء الاجتماع بعد أن أفرجت طالبان عن المواطن الأمريكي جورج جليزمان، الذي كان قد اختُطف أثناء سفره كسائح في أفغانستان.

ويُعد ثالث محتجز تطلق الحركة سراحه منذ تولي ترامب منصبه. كما أعقب اللقاء انتقادات حادة من طالبان لحظر السفر الجديد الذي أصدره ترامب، والذي يمنع دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.