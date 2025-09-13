 عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 9:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

محمد جلال
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 9:05 م | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 9:05 م

استقر عماد النحاس، مدرب الأهلي المؤقت، على القائمة التي ستخوض مباراة إنبي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء الغد الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعويض الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة إلى أن القائمة التي ضمها النحاس في أول مباراة له بعد تعيينه مدربا مؤقتا للفريق ضمت كلا من:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، مصطفى العش، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو، تريزيجيه، أشرف بنشرقي، نييتس جراديشار، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك