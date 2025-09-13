سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر عماد النحاس، مدرب الأهلي المؤقت، على القائمة التي ستخوض مباراة إنبي في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع إنبي مساء الغد الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تعويض الهزيمة التي تلقاها في الجولة الماضية من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة إلى أن القائمة التي ضمها النحاس في أول مباراة له بعد تعيينه مدربا مؤقتا للفريق ضمت كلا من:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، مصطفى العش، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد السيد زيزو، تريزيجيه، أشرف بنشرقي، نييتس جراديشار، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.