تنظم الدار المصرية اللبنانية، اليوم السبت، ندوة مناقشة رواية "مجانين أم كلثوم" للكاتب شريف صالح، وذلك في الساعة السابعة مساءً بمبنى قنصلية في وسط البلد، وتتناول المناقشة الإعلامية ماجدة القاضي.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "لا تقدم هذه الرواية فقط توثيقًا لروائع "الست" (أم كلثوم)، وإنما هي محاولة جديَّة لرسم سرديَّة جديدة لأغنياتها التي باتت في دماء الشعب العربي بأكمله؛ كجزء من الهوية المصرية والعربية".

كما نرى في هذه الرواية جمهور "الست" العريض كجزء أصيل من الحكاية والسردية التي يقدمها لنا الكاتب والصحفي شريف صالح، "الست" التي كان صوتها وما زال يمثّل الموسيقى التصويرية لكافة مشاعرنا في الحياة، هي ملاذ العاشقين ومن تداوي من أصابهم الهجر والفقدان، فنحن جميعًا بشكل أو بآخر من عالم "مجانين أم كلثوم"! وهذه سيرتنا. فماذا تحمل سطورها؟".

يذكر أن شريف صالح، هو قاص وصحفي، درس في كلية دار العلوم وحصل على دبلوم النقد الفني من أكاديمية الفنون، ودرجة الدكتوراه في النقد الأدبي.

كما صدر له من قبل 6 مجموعات قصصية هي: "إصبع يمشي وحده (المحروسة)، مثلث العشق (دار العين)، شخص صالح للقتل (بيت الياسمين)، وبيضة على الشاطئ (دبي الثقافية)، وشق الثعبان (دار صفصافة)، ودفتر الأحلام (مؤسسة الأخبار، 2016)".

وحصد شريف صالح مجموعة من الجوائز المرموقة، منها: "جائزة الشارقة للإبداع العربي عن مسرحية "رقصة الديك" عام 2010، وجائزة ساويرس في القصة القصيرة عن مجموعة "مثلث العشق" عام 2011، وجائزة دبي الثقافية عن مجموعة "بيضة على الشاطئ" عام 2011".