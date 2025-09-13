استشهد شاب فلسطيني، السبت، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن الشاب محمد عيسى أحمد علوي (21 عاما)، "استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة دير جرير شرق رام الله".

وكانت المواجهات في البلدة قد أسفرت الجمعة، عن إصابة 5 شبان برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم اثنان بجروح متوسطة و3 آخرون بجروح طفيفة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت لاحق مساء السبت، ذكرت "وفا" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم عدة قرى وبلدات بمحافظة رام الله والبيرة، منها المغير وترمسعيا شمال شرق المحافظة، إضافة إلى بيتونيا وكفر نعمة غربها، "دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات".

وبحسب بيانات فلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، إلى 1021 فلسطينيا، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف جريح، واعتقال ما يزيد على 19 ألفا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.