محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بشارع النخلة في المنصورة

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تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بشارع النخلة بنطاق حي غرب المنصورة يرافقه سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد.

وشدد محافظ الدقهلية على السكرتير العام المساعد ورئيس حي غرب بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير والرصف منتصف شهر نوفمبر المقبل ليعود الشارع أفضل مما كان.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لنقل الكشك من منتصف الشارع لجانبه على نفقة الكهرباء، ورفع أية تجمعات قمامة بموقع العمل، وأن يتم زراعة النخل والاشجار والنجيلة بالجزيرة الوسطى.