مقتل 12 مسلحًا من الوحدة الحمراء التابع لحركة طالبان شرقي أفغانستان

قُتل 12 مسلحا من الوحدة الحمراء التابعة لحركة "طالبان" إثر غارات جوية شنتها القوات الأفغانية بالتزامن مع تنفيذها لقصف مدفعي في إقليم "ننجرهار" شرق أفغانستان.

وذكر فيلق سيلاب (201) التابع للقوات الأفغانية - في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأحد - أن " قوات الأمن قامت بقصف مدفعي ضد مسلحي طالبان ما أسفر عن مقتل 7 مسلحين من الوحدة الحمراء"، مشيرًا إلى أن القوات الجوية قامت أيضًا بشن ضربات جوية أدت لمقتل 5 مسلحين".

وأضاف - في بيانه - أن الغارات دمرت أيضًا ثلاث مركبات لطالبان، لافتا إلى أن قوات الأمن صادرت مسدسين و160 طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة.