ويلز تؤجل صعود كرواتيا لنهائيات يورو 2020

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرجأ المنتخب الويلزي تأهل ضيفه المنتخب الكرواتي إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) بعدما تعادل معه 1/1 اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب الكرواتي في الدقيقة التاسعة عن طريق نيكولا فلاسيتش وتعادل جاريث بيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب الويلزي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي المنتخب الويلزي مع اذربيجان يوم 16 نوفمبر المقبل، فيما يلعب المنتخب الكرواتي مع سلوفاكيا في ذات اليوم.