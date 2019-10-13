 وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد تركيا والولايات المتحدة على خلفية العدوان على سوريا - بوابة الشروق
الأحد 13 أكتوبر 2019 9:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد تركيا والولايات المتحدة على خلفية العدوان على سوريا

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباو
وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباو
أ ش أ
نشر فى : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 8:10 م | آخر تحديث : الأحد 13 أكتوبر 2019 - 8:10 م

انتقدت أنيجريت كرامب-كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الأحد، الولايات المتحدة وتركيا على خلفية العدوان التركي على سوريا .. قائلة :"إن تخلي الولايات المتحدة عن الأكراد كان فعلا مدمرا ؛ لأنها تركت لتركيا حرية التصرف حيالهم ونشر قواتها شمالي سوريا".

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية - في تصريح لها اليوم - "عندما كان يحارب التحالف الدولي تنظيم (داعش) في العراق ، ساعدته قوات البيشمركة بشكل كبير في العمليات العسكرية".. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت باستدعاء الأكراد عند الحاجة إليهم في المعركة والآن تخلت عنهم.

وتابعت : "يتعين على أعضاء حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أن يسهموا في استقرار السلم العالمي وليس زعزعة استقراره ، تركيا شريك في الحلف الذي يقوم على القيم".. محذرة من أن تتحول تركيا مع الزمن إلى قوة احتلال في شمال سوريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك