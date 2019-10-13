وزيرة الدفاع الألمانية تنتقد تركيا والولايات المتحدة على خلفية العدوان على سوريا

انتقدت أنيجريت كرامب-كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الأحد، الولايات المتحدة وتركيا على خلفية العدوان التركي على سوريا .. قائلة :"إن تخلي الولايات المتحدة عن الأكراد كان فعلا مدمرا ؛ لأنها تركت لتركيا حرية التصرف حيالهم ونشر قواتها شمالي سوريا".

وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية - في تصريح لها اليوم - "عندما كان يحارب التحالف الدولي تنظيم (داعش) في العراق ، ساعدته قوات البيشمركة بشكل كبير في العمليات العسكرية".. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت باستدعاء الأكراد عند الحاجة إليهم في المعركة والآن تخلت عنهم.

وتابعت : "يتعين على أعضاء حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أن يسهموا في استقرار السلم العالمي وليس زعزعة استقراره ، تركيا شريك في الحلف الذي يقوم على القيم".. محذرة من أن تتحول تركيا مع الزمن إلى قوة احتلال في شمال سوريا.