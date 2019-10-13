السولية ينتظم في تدريبات الأهلي

شارك عمرو السولية، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في التدريب الجماعي الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب التتش، تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني وجهازه المعاون.

وانتظم السولية، في التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التي تعرض لها، وتنفيذه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وكان السولية، قد اشتكى من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة والتي أقُيمت في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري.