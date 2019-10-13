كوريا الجنوبية تتأهب لمواجهة احتمال تفشي حمى الخنازير الإفريقية

أعلنت سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية استمرار حالة تأهب اليوم الأحد بشأن احتمال تفشي حمى الخنازير الأفريقية على مستوى البلاد بعد العثور على خنازير برية نافقة بها آثار للمرض شمال سول.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سلطات الحجر الصحي قالت يوم السبت إنه تم العثور على خنزيرين بريين نافقين في تشيوروون على بعد 90 كيلومترا شمالي سول على الحدود مع كوريا الشمالية، وثبت إصابتهما بالمرض القاتل.

وأكدت كوريا الجنوبية إصابة 14 حالة بمرض حمى الخنازير الإفريقية في مزارع الخنازير المحلية منذ منتصف سبتمبر الماضي، عندما شهدت البلاد أول انتشار للمرض شديد العدوى. ومنذ 9 أكتوبر، لم تحدث أي حالات إصابة إضافية مؤكدة بحمى الخنازير الإفريقية.