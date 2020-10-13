أفادت تقارير إخبارية بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ في سبتمبر الماضي 10 مليارات و217 مليون دولار.

وأشارت التقارير -وفقًا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إلى أن صادرات روسيا إلى الصين بلغت الشهر الماضي 5 مليارات و418 مليون دولار، فيما وصلت صادرات الصين إلى روسيا 4 مليارات و799 مليون دولار، موضحة أن الميزان التجاري بين البلدين صب في صالح روسيا خلال الشهر الماضي بواقع 619 مليون دولار.

وحول التبادل التجاري خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، أظهرت البيانات أن التجارة تراجعت على أساس سنوي بنسبة 2% وبلغت 78 مليارًا و843 مليون دولار.

وبلغت صادرات الصين إلى روسيا 35 مليارًا و887 مليون دولار بزيادة 0.1%، في حين وصلت مستوردات الصين من المنتجات الروسية إلى 42 ألفًا و956 مليون دولار، حيث تراجعت بنسبة 3.8%.