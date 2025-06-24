كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مساء الثلاثاء، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في منطقة "الترخيص القديم" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

سبق ذلك إعلان كتائب القسام تنفيذ كمين مركب استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "RBG".

وقالت إنها أوقعت جنود الاحتلال بين قتيل وجريح ومن ثم استهداف المبنى بالأسلحة الرشاشة في منطقة "الترخيص القديم" جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت أنها نفذت استحكامًا مدفعيًّا بوابل من قذائف الهاون على تجمعات جنود الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت في بيان، مساء الثلاثاء، إنها نفذت العملية داخل محاضن الآليات بمحيط صالة المهند وشارع البداو في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت أنها رصدت سقوط قذائف الهاون وسط الجنود في المحاضن ما استدعى تحرك الآليات العسكرية وتغطية جوية من الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى من المكان المستهدف.