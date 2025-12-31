روسيا تنشر مقطع فيديو لإسقاط مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مقر إقامة بوتين

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق بقايا طائرة مسيرة أوكرانية كبيرة الحجم، قالت إنها أُسقطت أثناء توجهها نحو مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود.

ووفق بيان الدفاع الروسية، فإن المسيرة كانت تحمل شحنة متفجرة تزن نحو 6 كيلوجرامات، وتم رصدها والتعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي قبل وصولها إلى هدفها.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها الوزارة حطام الطائرة المسيرة بعد إسقاطها، حيث بدت سوداء اللون وكبيرة الحجم، في موقع الاعتراض.

📹 وزارة الدفاع الروسية تنشر لقطات لإحدى الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تم إسقاطها أثناء توجهها نحو مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود.



وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 28 ديسمبر إلى 29 ديسمبر، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي باستخدام مكثف للطائرات دون طيار بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفغورود، مشيرة إلى أن الطائرات أقلعت من مقاطعتي سومي وتشيرنيغوف.

وأضافت الوزارة في بيان: «حاولت كييف تنفيذ هذه الضربة من عدة اتجاهات في وقت واحد، وتم إسقاط طائرات دون طيار فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك ونوفغورود».

وأوضح البيان أنه تم إسقاط 49 مركبة جوية دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ومسيرة في مقاطعة سمولينسك، و41 فوق مقاطعة نوفغورود، مؤكدًا استخدام أنظمة الحرب الإلكترونية لصد ضربة واسعة النطاق على أراضي المقاطعات الثلاث.