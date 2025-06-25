ألمانيا: انقطاع الكهرباء يعطل قطارا فائق السرعة وإجلاء الركاب في ظل درجة حرارة مرتفعة

بسبب عطل تقني، تقطعت السبل بقطار فائق السرعة طراز "آي سي إي" وعلى متنه عدة مئات من الركاب في منطقة أونترفرانكن بألمانيا.

وأفادت إدارة الإطفاء التابعة لمقاطعة أشافنبورج بحدوث انقطاع في التيار الكهربائي في عدة أجزاء من القطار، ما أدى أيضًا إلى تعطل نظام التكييف في الجزء الخلفي منه.

وفي ظل درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية، تم إجلاء نصف القطار في منطقة لاوفاخ بمساعدة فرق الطوارئ.

وجاء في البيان: «الظروف الجوية أعاقت بشكل كبير عمليات الإجلاء، وأثقلت كاهل الركاب وطاقم القطار وقوات الإنقاذ على حد سواء». وأضاف البيان أن قوات الطوارئ قدمت رعاية طبية ميدانية لشخصين.

وكان القطار في طريقه من مدينة دورتموند الألمانية إلى العاصمة النمساوية فيينا، لكنه لم يتمكن من مواصلة رحلته، بحسب متحدث باسم شركة السكك الحديدية "دويتشه بان".

وأوضح أن الجزء الخلفي من القطار كان متوقفًا بمحاذاة الرصيف، ما مكّن فقط نصف الركاب البالغ عددهم نحو 600 شخص من النزول مباشرة.

أما باقي الركاب، فاضطروا، بحسب المتحدث، إلى النزول بعيدًا عن الرصيف بمساعدة مدير الطوارئ وطاقم القطار وقوات الإنقاذ، وساروا على الأقدام حتى وصلوا إلى المحطة.

ومن هناك، تم نقلهم عبر قطارات أخرى. وبعد نحو ساعة ونصف، تم رفع الإغلاق الكامل لخط السكة الحديدية.