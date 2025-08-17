مقتل 10 أشخاص وفقدان اثنين جراء فيضانات في شمال الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأحد، أن فيضانا اجتاح موقع تخييم في شمال الصين، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وفقدان اثنين آخرين.

ووقع الفيضان في حوالي الساعة العاشرة مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي في منطقة أوراد رير بانر، وهي منطقة جبلية شاسعة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، والمعروفة بمواقع التخييم الشهيرة.

وتم الإعلان في البداية أن ثلاثة عشر من هواة التخييم في عداد المفقودين. وبحلول صباح اليوم الأحد، تم إنقاذ شخص واحد والعثور على ثماني جثث، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا". وتم العثور على جثتي شخصين آخرين في وقت لاحق.

وتجري جهود البحث والإنقاذ للعثور على الشخصين المفقودين المتبقيين.

وشهد شمال الصين عدة حالات من الفيضانات والانهيارات الأرضية خلال الأسابيع الأخيرة. وأسفرت الفيضانات في مقاطعة قانسو شمال غربي الصين في وقت سابق من أغسطس الجاري عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقدان 33 آخرين.

كما ضربت الأمطار الغزيرة أجزاء أخرى من البلاد، حيث شهدت هونج كونج هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.