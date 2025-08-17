ضبط المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه وأبنائها بسبب خلافات عائلية بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه وأبنائها لخلافات عائلية بسبب لهو الأطفال بالشرقية.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر سيدة من شقيق زوجها لتعديه عليها وأنجالها بالشرقية.

بفحص الفيديو تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة")، طرف ثان: (شقيق زوج المجني عليها وزوجته) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.