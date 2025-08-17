فرق إطفاء ألمانية تتوجه إلى إسبانيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

انطلقت فرق خاصة مدرَّبة من قوات الإطفاء من ألمانيا إلى إسبانيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات هناك.

وقالت هيئة الإطفاء في مدينة بون غربي ألمانيا إن عناصر إطفاء من مدن بون ودوسلدورف وليفركوزن وكونيحسفينتر وكذلك من راتينجن، توجهوا ظهر اليوم الأحد من بون صوب الجنوب.

وتعد هذه العناصر جزءا من وحدة مشتركة متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، وسيرافق هذه العناصر في مناطق العمليات أيضًا عناصر إطفاء من ولاية سكسونيا السفلى.

وأوضحت الهيئة أن طلب المساعدة ورد عبر المكتب الاتحادي للحماية المدنية في ساعات الصباح الباكر. وبشكل إجمالي تحرك 67 عنصرًا بـ 21 مركبة وثلاث مقطورات. وذكرت الهيئة أن من المرجح أن يصلوا إلى وجهتهم مساء بعد غد الثلاثاء.

ولم يتضح بعد أين وكيف ستقدّم فرق الإطفاء دعمها بالضبط. لكن المتحدث الصحفي باسم هيئة الإطفاء في بون أوضح ظهر اليوم أن المهمة ستتم على الأرجح في شمال غرب إسبانيا الواقعة جنوبي أوروبا، منوها إلى أن من المخطط له أن تستمر هذه المهمة حتى 30 أغسطس الجاري.

وخلال نحو الأسبوعين الماضيين فقط، دمّرت النيران في إسبانيا – بحسب البيانات الرسمية – حوالي 1150 كيلومترًا مربعًا، أي ما يزيد عن ضعف مساحة بحيرة بودنزي. واضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم، فيما لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم.

ونقل متحدث عن هربرت رويل، وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية قوله:" من البديهي بالنسبة لنا إرسال قوات الإطفاء لدينا لتقديم الدعم". وأضاف أن التضامن الأوروبي يظهر بالأفعال لا بالأقوال، وأن تقديم المساعدة من قبل فرق الإنقاذ يعد إشارة قوية على التلاحم. وتابع: "في أوروبا نساند بعضنا البعض، وخاصة عندما يكون الأمر أكثر أهمية".

وبحسب هيئة الإطفاء في بون، فليست هذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها الوحدة جهود مكافحة حرائق الغابات في الخارج الأوروبي؛ إذ كانت شاركت في أغسطس 2021 في إقليم بيلوبونيز باليونان، وكذلك في أغسطس/آب 2022 في منطقة بوردو الكبرى بجنوب فرنسا.