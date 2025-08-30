مسئولون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: دخول غزة مقامرة على حساب المحتجزين والجنود

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن كبار مسئولي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذروا، في اجتماع حاسم للكابينت الأمني، من أن "محتجزين أحياء كان يمكن أن يكونوا في بيوتهم الأسبوع الماضي".

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، ينوي قادة الأجهزة الأمنية المطالبة في الاجتماع الحاسم بشأن احتلال قطاع غزة، بالتوجه أولا وقبل كل شيء إلى صفقة تبادل للمحتجزين.

وحذر مصدر أمني رفيع المستوى من أن "هناك صفقة ناضلت إسرائيل من أجلها مطروحة على الطاولة"، مضيفا أن "الدخول إلى غزة قد يكون مقامرة جامحة على حساب حياة المحتجزين والجنود"، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشار المصدر الأمني إلى أن "أي قرار آخر، وعلى رأسها التفكير بأن حماس ستستسلم إذا دخلنا غزة، هو مقامرة جامحة على حساب حياة المحتجزين والجنود".

ويقصد المسئولون الأمنيون الصفقة التي وافقت عليها حماس الأسبوع الماضي، وفقا لمخطط ستيف ويتكوف الذي كانت إسرائيل قد طالبت به حتى الآن.

وبحسب المخطط المقترح، يعود 10 محتجزين في البداية خلال شهرين من وقف إطلاق النار. لكن الكابينت قرر بدلا من ذلك الدخول إلى غزة، ويصر فقط على صفقة شاملة.

وفي سياق متصل، هددت حركة حماس، بأن نشاط الجيش الإسرائيلي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمحتجزين.

وقالت: "سنحافظ على المحتجزين قدر استطاعتنا، وسيبقون مع مقاتلينا في أماكن القتال والاشتباك، في نفس ظروف الخطر والمعيشة"، مضيفة: "سنعلن عن كل محتجز يقتل مع اسمه وصورته ودليل على وفاته".