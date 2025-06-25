حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تتجه إلى الشرق الأوسط

أبحرت حاملة الطائرات الأمريكية يو.إس.إس جيرالد أر. فورد قاعدتها في فيرجينيا اليوم الثلاثاء، من أجل عملية انتشار مقررة قد تجعلها تتمركز قرب إسرائيل بعدما تدخلت الولايات المتحدة في حرب إسرائيل لتدمير برنامج إيران النووي.

وكانت الولايات المتحدة تخطط بالفعل لنشر حاملة الطائرات الأكثر تطورا في الأسطول الأمريكي عندما قامت الطائرات الحربية الأمريكية بقصف ثلاثة مواقع إيرانية في وقت مبكر من يوم الأحد.

وردت إيران بهجوم صاروخي محدود على قاعدة عسكرية أمريكية في قطر يوم الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يزال "ساريا" اليوم الثلاثاء، على الرغم من قوله إنه يشعر بالإحباط لأن الجانبين انتهكا الهدنة التي توسط فيها.