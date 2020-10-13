يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، برئاسة السعودية، غدا الأربعاء، خلال اجتماعهم الافتراضي، التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة بغية تلافيها.

وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، من المقرر أن يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بتقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة.

كما سيبحثون خيار تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى عام 2021 لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة.

وقد صادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل عام 2020 على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها.

ومن منطلق إدراك التباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء للأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين؛ لضمان استجابة المجموعة بشكلٍ فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي.