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غضب في تونس إثر الحادث

لقي كهل تونسي حتفه وهو يغط في النوم داخل كشك لبيع السجائر حينما عمدت السلطات البلدية إلى هدمه بمن فيه لمخالفته التراخيص القانونية.

وتم التفطن إلى صاحب الكشك في مدينة سبيطلة التابعة لولاية القصرين مع انتهاء أعمال الهدم في ساعات الفجر باستخدام جرافة، وهو مصاب بجروح بليغة، لينقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثرا بإصاباته.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء أن السلطات البلدية في القصرين نفذت ليل أمس الاثنين قرارات لهدم عدد من البناءات الفوضوية التي جرى تشييدها من دون رخص بالقرب من السكك الحديدية في مدينة سبيطلة غرب البلاد.

ولم يشر المصدر إلى ما إذا كانت السلطات قد قامت بتنبيه صاحب الكشك بساعة الهدم قبل مباشرته.

وصباح اليوم أعلنت رئاسة الحكومة عن إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة وإعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة من مهامهم.

وأعلنت الرئاسة أيضا تكليف كل من وزيري الداخلية والشؤون المحلية بالتحول فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد، كما تعهدت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام.

وأثارت الحادثة غضبا في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم تناقل صور للكشك المهدوم.

ووفق الوكالة، شهدت مدينة سبيطلة اليوم احتجاجات من أهالي الضحية وسكان الحي الذي كان يقطن به، حيث أغلقوا طرقات فرعية ومحلات تجارية لتبدأ اثرها عمليات كر وفر مع قوات الأمن.

كما داهم المحتجون عددا من المؤسسات وأحرقوا سيارة للبلدية.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع، محمد زكري، بأن وحدات عسكرية دخلت المدينة لحماية المنشآت العامة في ظل تصاعد الاحتجاجات.