روسيا: نجاح اختبارات لقاح «سبوتنيك- في»

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الإثنين، نجاح اختبارات اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك- في "، وأنه تم تطعيم أكثر من 12 ألف مواطن روسي.

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "تم تطعيم أكثر من 12 ألف شخص في روسيا. النتائج جيدة للغاية، هناك مستوى جيد جدًا من الأجسام المضادة التي ينتجها لقاحنا، ولذلك بالطبع، التجارب السريرية في روسيا تسير بشكل جيد".

وفي وقت سابق من اليوم ، قال رئيس مركز "جامالي"، ألكسندر جونسبورج لوكالة "سبوتنيك"، بأنه من بين ألفي متطوع تلقوا لقاح "سبوتنيك- في "، لم يكن هناك إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة سبوتنيك ، تبدي أكثر من 50 دولة اهتماما باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك - في".

كانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، تم تطويره على يد خبراء مركز جامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأشار ديميترييف إلى أن روسيا ستشارك نتائج الاختبارات مع دول أخرى.