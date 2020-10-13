 وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على رئيس بيلاروسيا - بوابة الشروق
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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على رئيس بيلاروسيا

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 4:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 4:24 ص

قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا " ألكسندر لوكاشينكو" بسبب الحملة العنيفة التي شنها ضد المحتجين بعد انتخابات 9 أغسطس المتنازع عليها.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، إن "الرد غير المتناسب" جرى استخدامُه من قِبل السلطات في بيلاروسيا ضد الاحتجاجات خلال الأيام الماضية إلى جانب "الافتقار التام للإرادة" من جانب لوكاشينكو لاستخدام "حلٍ ديمقراطي وسلمي للموقف".
وأضاف وزراء الخارجية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد الكيانات والمسؤولين رفيعي المستوى، بما في لوكاشينكو.

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