الصحة الهندية تسجل 55 ألفا و342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 55 ألفا و342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و706 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الثلاثاء- أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد بلغ 7 ملايين و175 ألفا و881 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 109 آلاف و856 حالة.

وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.