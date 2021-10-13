أستراليا تتوصل لاتفاق لاستخدام مسبار من صنعها في مهمة لـ«ناسا» إلى القمر

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قالت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء إنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، سيشهد إدراج مسبار أسترالي الصنع في مهمة مستقبلية إلى القمر.

وذكر بيان لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن المسبار الصغير سيجمع التربة القمرية التي ستهدف ناسا بعد ذلك إلى استخراج الأكسجين منها.

وجاء في البيان: "هذه خطوة رئيسية نحو إقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر ودعم البعثات المستقبلية إلى المريخ".

وبموجب الاتفاق، ينبغي على ناسا أن تطلق المسبار إلى القمر في وقت مبكر من عام 2026.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن الاتفاق "سيعمل على تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأستراليا فى المجالات المتعلقة باستكشاف الفضاء".