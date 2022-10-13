ماكرون يدعو بوتين للتخلي عن حربه في أوكرانيا: لا نريد حربا عالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلادمير بوتين للتخلي عن حربه في أوكرانيا، قائلا إن العالم لا يريد أن يرى تصعيدا للعنف.

وكتب ماكرون تغريدة اليوم الخميس قال فيها "لا نريد حربا عالمية".

وقال ماكرون "نحن نساعد أوكرانيا للمقاومة على أراضيها، وعدم مهاجمة روسيا أبدا. فلادمير بوتين يجب أن يوقف هذه الحرب ويحترم وحدة أراضي أوكرانيا".

كما تحدث ماكرون بالتفصيل عن إمدادات الأسلحة المستمرة لأوكرانيا، التي أعلن عنها أمس الأربعاء.

وقال إن المساعدات تتضمن "مدافع هاوتزر من طراز قيصر لشن هجمات مضادة، وأجهزة رادار وأنظمة وصواريخ للحماية من الهجمات الجوية ومركبات مدرعة وتدريب".

وتعهد ماكرون بأن تستمر فرنسا "في دعم المقاومة الأوكرانية وتعزيز مساعداتنا العسكرية".

وقال ماكرون في حوار لمدة ساعة مع محطة "فرانس 2" مساء أمس الأربعاء إنه على استعداد للحديث مع الرئيس الروسي في أي وقت.