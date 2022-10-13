يستضيف برنامج "واحد من الناس" الفنان علاء مرسى، في حلقة فنية خاصة تذاع على جزئين في العاشرة مساء الأحد والإثنين المقبلين على قناة الحياة.

وفي حواره مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم البرنامج، يتحدث علاء مرسى عن أهم الأسرار في حياته والتي يعترف بها لأول مرة، وعن حلمه بتقديم شخصية هتلر، وأول مشهد قدمه كان في ستديو 10 في التليفزيون وذكرياته مع مسلسل "ليالي الحلمية" مع محسنة توفيق وممدوح عبد العليم.

ويكشف علاء مرسي لأول مرة عن عمله قهوجي في قهوة بالفجالة، وصبى نقاش قبل دخول الفن، وعمله في المدينة المنورة عامل نضافة لمدة سنة ونص.

وعن تجاربه الفنية في المسرح الكويتي، وإدواره الأخيرة بملف سري ومسلسل الليلة واللي فيها مع زينة، كما يتحدث عن صدمته في وفاة أحمد ابن زوجته ولحظة وداع والدته، وفي رحيل الفنان علاء ولى الدين.