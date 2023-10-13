إقبال متوسط فى الساعات الأولى لانتخابات أطباء الدقهلية

انطلقت انتخابات نقابة الأطباء بالدقهلية، بالنادى الاجتماعى باستاد المنصورة الرياضى فى الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساء اليوم، حيث يحق التصويت لـ21 ألفا و500 طبيب.

وشهدت الانتخابات فى الساعات الأولى، إقبالا متوسط، من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

ويتنافس في انتخابات النقابة الفرعية بالدقهلية، ١٨ مرشحا على ٥ مقاعد من بينها النقيب ومقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن في انتخابات التجديد النصفى أكتوبر ٢٠٢٣ للنقابة الفرعية بالدقهلية.

ويتنافس على مقعد نقيب الدقهلية كلا من الدكتور علي توفيق، والدكتور أسامة الشحات، والدكتور يحيي الجوهرى، والدكتورة دعاء زكريا، والدكتور سمير عطية وعلي مقعدى فوق السن شملت القائمة النهائية كلًا من الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور مصطفى محمود نبيه، والدكتور محمد جاب الله، والدكتور محمد فاروق العجمي، والدكتورة أمل مصطفى، والدكتور محمد ياسين العطار والدكتورة دعاء زكريا وعلى مقعدى تحت السن الدكتور محمد صلاح فتح الله الدكتور أحمد إبراهيم عياد، والدكتور مأمون عيسى، والدكتور فتحى غزى، والدكتور أحمد المنير والدكتور إبراهيم حسن.