جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين فلسطينيين غربي القدس

هدمت قوات إسرائيلية، الخميس، منزلين فلسطينيين غربي مدينة القدس المحتلة، بدعوى "البناء دون ترخيص".

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة قطنة برفقة آليات وجرافات، وهدمت المنزلين اللذين كانا مأهولين بالسكان قبل عملية الهدم، ومشيدين منذ نحو 20 عاما على أراض خاصة، ولهما أوراق رسمية.

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية هدمت المنزلين في البلدة، بحجة البناء غير المرخص.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية)، فإن إسرائيل "نفذت ألفا و14 عملية هدم في الضفة بما فيها مدينة القدس الشرقية طالت 3 آلاف و679 منشأة، بينها ألف و288 منزلا مأهولا، و244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها، منذ بدء حرب الإبادة في غزة".

وشهدت الضفة، بالتزامن مع حرب الإبادة بغزة منذ 8 أكتوبر 2023، تصعيدا إسرائيليا من الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بدأ في 10 أكتوبر الماضي، إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب في غزة، وخلّفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.