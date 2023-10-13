تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، بمشاركة الأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والتى يطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع حياة كريمة، لصالح الشعب الفلسطيني، عقب صلاة الجمعة، والتى استقبلت المواطنين من خلال أماكن مراكز التبرع بالدم، أمام مسجد الاستاد الرياضى بمدينة كفرالشيخ، وأمام المسجد الإبراهيمى بمدينة دسوق.

وقال نائب محافظ كفرالشيخ، إنه تم إطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم لأشقائنا الفلسطينيين، من خلال مركزى التبرع بالسيارات المتنقلة بمدينتى كفرالشيخ ودسوق، بمشاركة أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وحياة كريمة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، من أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى من الشعب الفلسطينى.

وتبرع نائب محافظ كفرالشيخ، بالدم، بعد آداء صلاة الجمعة مباشرة بمسجد الاستاد الرياضى، تضامناً مع أشقائنا من الشعب الفلسطينى داعيا المواطنين للتبرع بالدم للوقوف الى جانب الشعب الفلسطينى في محنته، مؤكداً أنه واجب وطنى وقومى تجاه أشقائنا الفلسطينيين.

فيما تتواجد الفرق الطبية لتقى التبرعات بالدم، حيث يتم تسجيل المتبرعين بمنظومة خدمات نقل الدم القومية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين قبل التبرع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.