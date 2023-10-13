لقاء كوري جنوبي أمريكي في المغرب لبحث تداعيات حرب إسرائيل على غزة

التقى وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونج هو ووزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب، لتبادل الآراء حول الآثار الاقتصادية للأزمات الأمنية العالمية المستمرة.

وبينما لم تكشف وزارة المالية تفاصيل عن جدول الأعمال، في اجتماع مساء أمس الخميس، تردد أن تشو ويلين ناقشا حرب إسرائيل ضد غزة، وتأثيرها المضاعف، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

وشكر تشو الحكومة الأمريكية بسبب السماح بتصدير معداتها لتصنيع الرقائق لمصانع شركتي "سامسونج الكترونيكس" و"إس.كيه هيونيكس" في الصين، بدون تصريح منفصل ولا قيود زمنية، قبل أن يطالب بدراسة مستمرة للشركات الكورية الجنوبية.

وسعى الوزير أيضا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أخرى، تحضر الاجتماعات في المغرب، بينما سعى لتأمين الدعم لمحاولة مدينة "بوسان" لاستضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري محتمل.

وأعلن الاحتلال مساء أمس الخميس أنه يتعين على حوالي 1ر1 مليون فلسطيني في غزة أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة القادمة وذلك حفاظا على سلامتهم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

يأتي الاجتياح المحتمل من جانب جيش الاحتلال وسط غارات جوية مكثفة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس وشملت إطلاق آلاف الصواريخ على الأراضي المحتلة يوم السبت الماضي، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة لدى طرفي الصراع.