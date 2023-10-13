نيمار يقود هجوم منتخب البرازيل لمواجهة فنزويلا

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أعلن فرناندو دينيز المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فنزويلا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره فنزويلا على ملعب بانتانال، في الثالثة والنصف صباحًا، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويقود نيمار دا سيلفا مهاجم فريق الهلال السعودي، تشكيل منتخب البرازيلي الذي سيخوض مواجهة فنزويلا.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة اليوم كما يلي:

إيدرسون في حراسة المرمى

الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، أرانا، دوس سانتوس

خط الوسط: كاسيميرو، برونو مورا

الهجوم: نيمار، فينيسوس، رودريجو، ريتشالسون.