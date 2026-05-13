تواصل فعاليات منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر

تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر، الذي انطلق أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك من خلال "مؤتمر الشراكة العربي الصينى"، ومشاركة نخبة من المختصين وممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية ومراكز الدراسات والبحوث.

من جهته، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، أن اللقاءات العربية الصينية الحالية تمثل "لقطة تاريخية" لتوطيد العلاقات بين الجانبين، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية متزايدة.

وأوضح أن العلاقات العربية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تجربة فريدة أسست لمرحلة جديدة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتعميق الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية والاقتصاد الأخضر.

كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية والصين، مؤكداً أهمية دعم الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى مفاوضات جادة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطوراً متنامياً، في ظل الدور المحوري الذي تمثله مصر باعتبارها بوابة تربط بين آسيا وأفريقيا، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ذاكرا أن مستقبل العلاقات العربية الصينية يقوم على التنمية والشراكة واحترام سيادة الدول، بما يسهم في بناء نظام دولي أكثر توازناً وتعاوناً.

بدوره، أكد تشو بينج جيان، نائب رئيس معهد الشئون الخارجية للشعب الصيني، أن العلاقات العربية الصينية تشهد تطوراً متنامياً في مختلف المجالات، في ظل الحرص المشترك على تعزيز الحوار والتعاون ومواجهة التحديات الدولية الراهنة.

كما أشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام ومراكز الفكر في دعم التقارب بين الشعوب، وتعزيز التفاهم المتبادل، وبناء شراكات قائمة على التنمية والاحترام المتبادل.

وأوضح تشو بينج جيان أن الصين تنظر إلى الدول العربية باعتبارها شريكاً استراتيجياً مهماً، مؤكداً حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع الجانب العربي في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب دعم مشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأكد أن المنتدى العربي الصيني يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً دعم الصين للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أما فو هوا، رئيس وكالة أنباء شينخوا، فقد أكد أن الشراكة العربية الصينية تشهد تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين أصبحت نموذجاً للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.

وأوضح فو هوا أن وسائل الإعلام ومراكز الفكر تضطلع بدور مهم في تعزيز التفاهم بين الشعوب، ودعم الحوار الحضاري، ونقل صورة حقيقية عن فرص التعاون بين الدول العربية والصين، خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وأكد أن الصين تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب دعم مبادرات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشترك.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتعزيز التواصل الإعلامي والثقافي بين الجانبين، مؤكداً أن مستقبل العلاقات العربية الصينية يقوم على الشراكة والتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.